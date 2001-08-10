В Южно-Сахалинске признанный образцовым подъезд украсил местный житель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжают выбирать «Подъезды образцового содержания». По итогам голосования за май лидером стал третий подъезд дома № 323А по ул. Ленина. Он признан самым креативным - на стенах есть красивые тематические росписи на морскую тематику.

Арт-объект в подъезде появился по инициативе местного жителя, профессионального художника Евгения Тарасенко.

- Идея сделать в подъезде рисунки возникла давно, в мае увидел, что здесь стартовал ремонт, обратился в управляющую компанию и сказал, что могу взять инициативу в свои руки, нарисовать макеты. Меня поддержали как в УК, так и сами жители - мы с ними все согласовали, - рассказал автор идеи Евгений Тарасенко.

Два дня потребовалось горожанину на то, чтобы на одном из этажей нарисовать маяк Анива, мальчика, который смотрит вдаль на самолет, на другом - морской пейзаж с морем, камнями и птицами. В планах у художника, по возможности, продолжить украшать подъезды своего дома.

Отметим, что этот подъезд является участником проекта «Наш двор. Наш подъезд», импульс которому в рамках программы «Забота. Защита. Уважение» дал губернатор области Валерий Лимаренко. Проект поддержан мэром Сергеем Надсадиным.

- В рамках проекта в подъезде проведен косметический ремонт, освежили лакокрасочное покрытие, разместили новые информационные стенды, а также, по инициативе одного их жителей, здесь появился красочный рисунок. Жители очень довольны, им понравилось - это прекрасная инициатива, - комментирует директор УК «ЖЭУ-8» Евгений Тарасов.

Инициативу жителей подъезда оценил депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен:

- Особенно приятно, что образцовый подъезд, ставший в мае победителем, находится на моем избирательном округе. Особенно приятно, что активные жители сами проявляют инициативу. Мы, со своей стороны, готовы оказать содействие и поддержать.

Напомним, ежемесячно в Южно-Сахалинске выбирают «Подъезд образцового содержания» в приложении «Острова.65» (необходима авторизация). Муниципальный этап конкурса продлится до ноября 2023 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап конкурса.

Работа по ремонту подъездов МКД в областном центре находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в областном центре планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов. Управляющим компаниям можно получить субсидию на возмещение 50% затрат на ремонт помещений общего пользования.