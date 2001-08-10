На Сахалине будут готовить фиджитал-спортсменов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти 50 человек в составе семи команд приняли участие в первом на Сахалине турнире по фиджитал-спорту «Вызов».

Турнир, организованный Сахалинским государственным университетом, проходил на площадках компьютерного клуба «Мирай» и Сахалинской федерации страйкбола. Фиджитал-спорт – это функциональный цифровой спорт, в рамках которого спортсмены соревнуются в своих физических способностях и одновременно в цифровых навыках.

Суть фиджитал-турнира «Вызов» среди студентов СахГУ заключается в том, что студенты сначала играют в «Counter strike» на компьютерах, а потом с теми же баллами, которые заработали в игре, переходят на страйкбольную площадку. Итоги подводятся по сумме очков, набранных и в цифровой части, и в физической. Баллы считаются по количеству выигранных раундов в страйкболе и в «Counter strike».

– Как мы убедились на турнире, студентам это нравится, и в дальнейшем можно пробовать внедрять новые дисциплины, например, я бы попробовала внедрить картинг, – рассказала организатор турнира, руководитель студенческого спортивного клуба «Сахалинские медведи» Дарья Попова. – То есть сначала поездить на машинах на картодроме, а потом сесть за компьютер и поуправлять. Или есть ещё гонки дронов, управление дронами на скорость и тактику.

Островной университет стал первооткрывателем данного вида спорта на Сахалине. Фиджитал-спорт объединяет тех, кто любит компьютерные соревнования и занимается физическим спортом. Многие опытные спортсмены хвалят этот вид состязаний за доступность для людей с разными физическими возможностями.

– Играть непросто как на физической площадке, так и в виртуальном пространстве, – признался участник турнира, второкурсник Технического нефтегазового института Данил Гуляк. – Там нужна усидчивость, чёткая моторика рук, которая достигается годами игры. В страйкболе тоже нужна голова – это тактика, это сила воли, потому что попадание хоть и не смертельно, но довольно болезненно, из-за чего некоторые люди после первого попадания сразу бросают данный вид спорта. Считаю, что у фиджитал-спорта есть будущее, студентам интересно посоревноваться друг с другом, а у нас на Сахалине подобных мероприятий не так уж и много. Мне очень понравилось, потому мы сплотились как команда, мы успешно играем и побеждаем!

Как подчёркивает и. о. ректора университета Александр Самардак, фиджитал-спорт обладает большим потенциалом. Сегодня он развивается быстрее, чем большинство других видов спорта, привлекает множество зрителей со всего мира, помогает студентам социализироваться, общаться с другими игроками, обмениваться опытом и знаниями.

– По итогам прошедшего турнира мы планируем открыть фиджитал-центр на базе университета. Это будет наш первый шаг к тому, чтобы начать готовить студенческую команду на различные соревнования, в том числе и на «Игры будущего», которые пройдут в 2024 году в Казани. Если говорить о дальнейших перспективах, то мы планируем в будущем кампусе мирового уровня «СахалинТЕСН» открыть целый центр компетенций по фиджитал-спорту и готовить специалистов для этого, – рассказал Александр Самардак. – Фиджитал-спорт объединяет в себе сразу два компонента – массовый спорт и новые технологии. И нам нужно помогать нашим студентам в самореализации в этом новейшем виде спорта.

В 2024 году в Казани пройдет турнир международного уровня «Игры будущего», который сотрёт грани между классическим и цифровым спортом: 16 гибридных дисциплин, 9 соревновательных дней, более 1 500 спортсменов. Сахалинский государственный университет планирует подготовить команды, которые смогут побороться за призовые места на этом турнире.