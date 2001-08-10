С незаконных свалок в Южно-Сахалинске вывезено 240 самосвалов мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается работа по борьбе с несанкционированными свалками. Сотрудники департамента городского хозяйства ведут регулярный мониторинг территорий на предмет обнаружения незаконного сброса мусора.
Так, три дня назад была обнаружена свалка в районе пересечения ул. Бумажной и пер. Партизанского. На месте оперативно установили табличку о запрете сброса отходов до приезда специалистов подрядной организации. Подрядная организация оперативно вывезла строительный и бытовой мусор, шины с места стихийного сбора отходов.
- Всего с начала года и по сегодняшний день с территории городского округа вывезено 3600 кубометров различного мусора и отходов, для сравнения, это больше 240 самосвалов. Таким образом, ликвидировано 125 свалок. Муниципалитет проводит регулярный мониторинг состояния городских территорий. В очередной раз обращаемся к жителям и гостям областного центра с просьбой не сбрасывать бытовой и строительный мусор в местах, которые не предназначены для данных целей, - комментирует и.о. начальника отдела мониторинга санитарного состояния управления мониторинга городского хозяйства Виталий Нелюбин.
Напомним, ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, как куратора партийного проекта «Зеленая экономика», и находится на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.
Если вы стали свидетелем факта незаконного складирования мусора, сообщите об этом по телефону департамента городского хозяйства 300-461 (доб. 5-9), а также через приложение Сахалин.онлайн с прикреплением фотографий.
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