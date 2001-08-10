Ко Дню памяти и скорби в СахОУНБ пройдут мероприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ко Дню памяти и скорби в СахОУНБ пройдет ряд тематических мероприятий.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут в главной библиотеке островного региона 22 июня. В течении дня для гостей будет работать тематическая выставка и площадка проекта «Судьба солдата». Вечером посетителей ожидает концертная программа.

Общественная приёмная «Судьба солдата» будет работать в библиотеке с 14.00 до 18.00. Данный проект призван помочь в розыске и установлении фронтовой судьбы родных и близких - участников Великой Отечественной войны.

На 3 этаже библиотеки гости смогут посетить книжную выставку, посвященную Дню памяти и скорби, где представлены книги и журналы, фотографии и репродукции.

В 18.00 в рамках проекта «Встречи в беседке» состоится литературно-музыкальный вечер. В исполнении учащихся театральной студии «Остров» «ДД(Ю)Т» прозвучат стихи наших отечественных поэтов. Также на мероприятии выступят Виталий Цыренгармаев и Евгений Панихин с песнями, написанными как в годы Великой Отечественной войны, так и после ее окончания.

Вход свободный. Справки по телефону: +7 (4242) 45-24-54.