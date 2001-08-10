Новый дом в Березняках готов к заселению
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе рабочей поездки в Березняки мэр Сергей Надсадин посетил два важных для села объекта: новый дом для переселения из аварийного жилья и улицу Зеленую, на которой продолжается капитальный ремонт.
В настоящее время ведется передача дома по ул. Зеленой, 8 в муниципальную собственность, оформление документов, после чего начнется заселение жителей. Планируется, что ключи от новых квартир жители начнут получать в конце июня.
- Есть небольшие замечания и к заказчику, и к подрядчикам, они должны быть устранены в кратчайшие сроки. Также я обратил внимание на благоустройство прилегающей территории, есть вопросы к состоянию газона и озеленению, - отметил мэр Сергей Надсадин. - В целом приятно видеть, что Березняки развиваются, строится новое жилье, благоустраиваются детские площадки, капитально ремонтируются улицы - все это дает хорошие перспективы жителям.
Сергей Надсадин поручил доработать вопросы благоустройства территории дома, предусмотреть дополнительное озеленение или цветочные клумбы. Эту работу администрация будет вести с участием жителей, которых приглашают активно высказывать предложения по благоустройству двора.
Мэр также обратил особое внимание на работу газовой котельной, которая позволяет жителям круглогодично использовать горячую воду, питает систему отопления дома. Управляющая компания должна иметь опыт обслуживания газовой котельной - важно обеспечить безопасность и создать условия для оказания коммунальных услуг жителям бесперебойно и качественно.
Кроме того, Сергей Надсадин поднял вопрос будущего освоения территории, которая должна освободиться после переселения и сноса аварийного жилья. На сегодняшний день есть варианты, что этот участок станет частью благоустройства будущего жилого дома или здесь разместится отдельное строение коммерческого назначения. На одной из встреч жители просили открыть магазин и аптеку в данном районе. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение с сельчанами, чтобы с учетом их потребностей использовать эту территорию.
В числе вопросов, затронутых в ходе рабочей поездки, также была поднята тема обустройства подъездных путей к новому дому. Мэр поручил до начала ремонта содержать дорогу в надлежащем состоянии.
Вторая точка - ул. Зеленая, где ведется капитальный ремонт дороги. Уточним, осенью 2022 года муниципалитет был вынужден сменить подрядную организацию - строители не выполнили работы в срок и нарушили условия контракта. Сейчас на ул. Зеленой проект реализует новая подрядная компания. Мэром поставлена задача - до конца месяца решить все текущие вопросы: это укладка асфальта, обустройство тротуаров и газонов. На следующем этапе будут обустроены примыкания дорожного полотна к территориям жилых домов, заезды к гаражам и прочее.
- Протяженность участка капитального ремонта - 860 метров. На сегодняшний день уже выполнена большая часть работ, установлены бордюры, уложено щебеночное основание. В середине недели мы приступим к укладке первого слоя асфальтового покрытия. Если погодные условия позволят до конца недели будет выполнено обустройство всего участка дороги, - рассказал начальник участка компании «Интерстрой» Андрей Бородин.
Также Сергей Надсадин пообщался с жителями, которые высказали предложение по обустройству прогулочной зоны вдоль ул. Зеленой, где исторически размещался тротуар и имеются удобные населению пешеходные связи. Мэр поручил профильным службам проработать данный вопрос и обсудить все возможные варианты с людьми.
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