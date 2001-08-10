Бубен шамана и музыкальное бревно: об инструментах коренных народов Сахалина расскажут на этнолектории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приглашенным гостем "Сахалинского ЭтноЛектория" 16 июня станет Наталья Мамчева. Она откроет тайны музыкальных инструментов коренных жителей острова.
Большинство музыкальных инструментов в архаической культуре коренных малочисленных народов Сахалина являются не просто музыкальными, но обрядовыми. Бубен придавал шаману магическую силу, шаманский пояс и погремушки защищали от злых духов, музыкальное бревно олицетворяло тело медведя – «горного человека». Все обрядовые инструменты и создаваемая с их помощью музыка служили для осуществления связи с иными сферами мироздания, были способом проникновения за грань реального мира.
Мамчева Наталья Александровна – кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой теории музыки и музыкально-теоретических дисциплин Сахалинского колледжа искусств. Н. А. Мамчева занимается изучением культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалина. Автор монографий «Небесные спутники айнов» (2022), «Обрядовые музыкальные инструменты аборигенов Сахалина» (2003), «Нивхская музыка как образец раннефольклорной монодии» (1996) и других публикаций.
Напомним, Российский этнографический музей в партнерстве с региональным министерством культуры и архивного дела и Сахалинским государственным университетом реализует проект «Сахалинский ЭтноЛекторий». Это популярная просветительская площадка Российского этнографического музея, на базе которой ученые читают лекции, посвященные этнографии, археологии, истории и фольклористике.
Вход на лекцию свободный.
Дата и время проведения: 16 июня 2023 г., 18:00
Место проведения: выставочный центр «Музей медведя», г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 24.
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