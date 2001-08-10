Состоялся первый после перерыва авиарейс Южно-Сахалинск - Харбин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники оформили первый после длительного перерыва прямой международный рейс в Китай, рассказали ТИА "Острова" в островной таможне.

По словам и.о. первого заместителя начальника Сахалинской таможни Евгения Конькова, регулярные перелеты будут осуществляться из Южно-Сахалинска в Харбин еженедельно по вторникам с 6 июня по 24 октября 2023 года. «Для многих сахалинцев это долгожданное событие, лето начинается с хороших новостей, – отметил он. – Наши инспекторы оперативно, в положенные сроки оформили рейс. Другая часть инспекторского состава таможенного поста Аэропорт Южно-Сахалинск сейчас задействована в оформлении автомобилей, прибывающих в Корсаков и во Владивосток».

Открытие китайского направления и в целом границы на Сахалине позволит жителям области осуществлять перелеты по миру. Ранее они могли добраться в другие страны только из ближайших международных аэропортов Хабаровска или Владивостока.