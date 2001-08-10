Более 360 семей Долинского района переедут в этом году в новые квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство новостроек развернулось на пяти площадках. Три дома на 179 квартир возводят в административном центре, остальные - в сёлах Стародубское, Углезаводск и Сокол. Расселение людей из аварийного фонда проходит в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", который инициировал президент РФ Владимир Путин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- На 2023 год стоит задача расселить людей, проживающих в квартирах общей площадью 9 тысяч квадратных метров. К сегодняшнему дню расселили более 160 человек, до конца года из аварийных домов переедут ещё 285 местных жителей, - рассказала председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Долинского района Татьяна Безденежных.

Всё жильё возводится с отделкой "под ключ". В квартирах будет выполнен ремонт, установлена сантехника, межкомнатные двери. Плиты и водонагреватели также предусмотрены. Жителям нужно только перевезти мебель.

В активном темпе идет строительство домов по улице Хабаровской в Долинске. Первую пятиэтажку на 45 квартир застройщик планирует сдать в июле, вторую на 70 квартир - в октябре. Рядом с ними возведут еще один дом.

- Работы на объектах ведутся параллельно: подняли монолит, заводим людей на внутренние сети, монтируем фасад, занимаемся внутренней отделкой. Техника есть, люди тоже. Все материалы закупили заранее. Мы укрепили фундамент под домом - сделали отсыпку скальным грунтом, отвели грунтовые воды, - рассказал мастер строительно-монтажных работ компании-подрядчика ООО "СЗ Рыбоводстрой" Ян Филипченко.

На завершающей стадии работы в двух домах в селе Стародубское. Строители приступили к благоустройству. Первый дом на 60 квартир начнут заселять уже этим летом. Еще по одному дому возводят в Соколе и Углезаводске.

Отметим, в 2021-2022 годах из аварийных квартир в Долинском районе переселили более 580 человек. До конца 2026 года улучшат жилищные условия свыше 3 тысяч жителей муниципального образования.

Сахалинская область - лидер по расселению людей из аварийного жилья. В прошлом году на расселение непригодных для проживания домов в островной регион из бюджета РФ направили 11 млрд рублей. На этот год Правительство РФ одобрило финансовую поддержку в размере 6,1 млрд рублей. Половина от этой суммы уже доведена до региона. Федеральная поддержка направляется в регионы, которые досрочно завершили предыдущую программу расселения аварийного жилфонда.

- Жилищное строительство ведётся во всех районах области. Большую поддержку получаем со стороны федерального центра, поскольку видны наши успехи. Из 740 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, мы уже расселили 200 тысяч квадратных метров, - прокомментировал руководитель министерства строительства Алексей Колеватых.

Отметим, начиная с 2021 года, из аварийного жилья переселено более 9 тысяч человек. В этом году улучшили жилищные условия более 1 тысячи человек. До конца года новоселье должны отметить еще 4 тысячи островитян.