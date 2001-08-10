Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июня 2023
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В Южно-Сахалинске заработал короткий номер диспетчерской службы единого оператора пассажирских перевозок
15:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске заработал короткий номер диспетчерской службы единого оператора пассажирских перевозок

В Южно-Сахалинске заработал короткий номер диспетчерской службы единого оператора пассажирских перевозок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со 2 июня для удобства жителей областной столицы заработал короткий номер *6515 для звонков с мобильного телефона в диспетчерскую службу единого оператора пассажирских перевозок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По этому номеру горожане могут получить необходимую информацию о работе общественного транспорта в Южно-Сахалинске. Оператор сориентирует пассажира, каким маршрутом воспользоваться, понадобится ли пересадка и т. д.

Отметим, что звонить на данный номер можно только с мобильного телефона. Абоненты стационарных телефонов могут звонить по номеру 55-65-15. Он остается актуальным, в том числе, и для мобильных телефонов.

Диспетчерская служба работает с 6.00 до 23.00.

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