В Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок подъезды многоквартирных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управляющие компании Южно-Сахалинска продолжают ремонт подъездов и входных групп многоквартирных домов. В работу активно включилось ООО "ЖЭУ-14". В этом году УК планирует охватить различными видам ремонта порядка 45 подъездов, рассказали ТИА "Острова" в городской адмминистрации.

Большой объем работ выполняется в подъезде дома №35 по ул. Карьерной за счет субсидии из городского и областного бюджета, а также средств собственников.

- Здесь обновят, стены, потолки, покрасят окна, металлические ограждения, установят новые почтовые ящики и информационные стенды,- рассказала директор управляющей компании Ирина Зиновьева. - Подобные работы выполняются в подъездах дома №11 по ул. Саранской - рабочие уже приступили к покраске. Облик подъездов заметно улучшается, и это очень радует жителей.

Отметим, что сейчас ведется также и ремонт придомовой территории группы домов по этому адресу.

Также, добавили в управляющей компании, ряд подъездов жилого фонда, который обслуживает ООО "ЖЭУ-14", планируется охватить работами в рамках партийного проекта "Наш двор. Наш подъезд", инициированного секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", губернатором области Валерием Лимаренко и поддержанный мэром Сергеем Надсадиным.

Проект хорошо зарекомендовал себя в областном центре. После проведения косметического ремонта активные жители объединяются и украшают стены картинами и панно, расставляют цветы на подоконниках. В полезное дело включается молодежь, в том числе воспитанники художественных школ. Совместное участие в благоустройстве дает положительный эффект. Как правило, получив обновленные подъезды, жители сами заинтересованы в том, чтобы поддерживать чистоту и порядок в подъездах, наполнять пространство уютом.

Напомним, всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов.

Добавим, с мая этого года областном центре проводится конкурс на определение лучшего подъезда, а в конце года самые благоустроенные общественные места выберут и на уровне области. Онлайн-голосования проходят на региональном портале Острова.65. С подробной информацией, в том числе с порядком подачи документов на участие в муниципальных этапах конкурса, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.