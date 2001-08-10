Кулинарную книгу со шрифтом Брайля издали в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уникальную книгу рецептов региональной кухни, дублированную шрифтом Брайля, издали в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Сборники подойдут как слабовидящим, так и полностью слепым людям.

Как рассказали создатели книги - команда "Школа дальневосточной кухни", рецепты были разработаны и тифлоадаптированы в рамках социального проекта "Кухня на кончиках пальцев". В нем участвовали 30 человек с частичной или полной потерей зрения. Вместе они научились готовить блюда дальневосточной кухни по рецептам, разработанным шеф-поваром ресторана "Миллионка" Александром Казакевичем.

В рамках проекта участники осваивали базовые навыки кулинарии и справлялись со сложными задачами, например, с варкой яйца пашот, чисткой кальмара, использованием погруженного блендера.

Сейчас напечатано 100 брошюр, 30 из которых были розданы участникам мастер-классов. Остальные передали в библиотеку для слепых.

"Это пособие поможет читателям библиотек для слепых осваивать шрифт Брайля. А для тех, кто пользуется исключительно электронными носителями, мы сделали интернет-версии рецептов", - уточнила основатель "Школы дальневосточной кухни" Татьяна Заречнева.