Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонт улично-дорожной сети (УДС) продолжается в областном центре. В связи с этим в некоторых районах города действуют ограничения движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 2 июня будут проводиться в Дальнем на улицах Алых Роз, Рассветной, Шебунина, а также на улицах Долинской от ул. Крайней до ул. Украинской; Комсомольской от ул. Есенина до ул. Больничной (работы на тротуаре).

К уборке УДС сегодня привлечены 76 единиц техники и 124 рабочих.

Вниманию автомобилистов, 5 июня в Южно-Сахалинске ограничат въезд на парковку перед историческим парком "Россия - моя история" (ул. Святого Иллариона Троицкого, 4), где состоится выставка спецтехники. Ограничения продлятся с 08.00 до 17.00.

В рамках текущего ремонта продолжаются работы на ул. Детской. В районе пересечения с ул. Венской уложен первый слой асфальта. С 5 июня рабочие перейдут на участок в районе нового остановочного пункта у входа в парк. Ориентировочно ремонт продлится до конца июня. Полного перекрытия не планируется. Движение будет осуществляться по полосам. Ограничения для движения проезда будут вводиться лишь на время асфальтирования дорожного полотна, о чем будет сообщено дополнительно.

Остается ограниченным движение по внутриквартальному проезду в районе здания пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ "Коралл"). Здесь проводится работа по восстановлению благоустройства.

Внимание автомобилистов! Для увеличения пропускной способности в центральной части города совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску принято решение об изменении организации дорожного движения на проезде от ул. Ленина до ул. Амурская (район ТЦ "Океан"). На данном участке будет организовано двухстороннее движение. В настоящее время подготавливаются необходимые дорожные знаки, изменить организацию дорожного движения планируется до 7 июня.

До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной.

Напоминаем, для движения транспорта открыт участок ул. Западной (в границах пр. Победы и пер. Солнечного), где ранее проводились дорожные работы.

Работы на участке ул. Дзержинского в районе домов № 38-40 завершены. Проезд возможен по обеим полосам.

По информации управления автомобильных дорог Сахалинской области, на повороте на Охотскую трассу продолжаются строительные работы. Проезд осуществляется по северной части перекрестка.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.