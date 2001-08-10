Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу по 70 рублей за кг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 2 июня, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую камбалу по 70 рублей за килограмм, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Продажа рыбы будет осуществляться с 13.00 до 17.00 южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ "Янтарь").

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".