Жители Командорских островов просят губернатора Камчатки прислать к ним врачей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Алеутского округа обратились к губернатору Камчатки Владимиру Солодову с просьбой прислать в село Никольское этим летом врачей. Об этом сразу несколько человек написали главе региона в его телеграм-канале, передает "41 РЕГИОН".

"Уважаемый Владимир Викторович! Жители Алеутского округа просят Вас оказать содействие в командировании врачей, как минимум хирурга и акушера-гинеколога, на период летних отпусков специалистов Никольской больницы. Жители могут оказаться в ситуации угрозы жизни и здоровью, а климатические условия часто не позволяют принять санрейс", - пишет один из обратившихся.

Село Никольское входит в состав самого маленького муниципалитета в России - Алеутского округа. Оно расположено на острове Беринга Командорского архипелага. В населенном пункте, по данным на 2021 год, проживало 654 человека.