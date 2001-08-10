Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кульминацией двухнедельной образовательной программы стал фестиваль детства и юности, который, несмотря на дождь, состоялся сегодня в городском парке островной столицы. В течение всего дня для жителей и гостей города работало около 20 тематических площадок. Завершилось масштабное мероприятие праздничным концертом, на котором участников фестиваля поприветствовал губернатор островного региона Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Друзья мои! Сегодня мы вместе отмечаем большой праздник детства и юношества. Здесь собрались те, кто горит идеями и хочет воплотить их в жизнь, кто стремится быть лидером. Две недели фестиваля были очень насыщенными. Мы проводили образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Многие из вас попробовали себя в роли учителей, тренеров, машинистов, операторов беспилотников и других профессий. Уверен, что это поможет вам выбрать дальнейший жизненный путь. И вы свяжете его с Сахалинской областью. Поздравляю вас с праздником, - отметил Валерий Лимаренко.

В ходе мероприятия глава региона наградил юных сахалинцев, которые по решению Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" были удостоены нагрудного знака "За неравнодушное отношение к людям, активную гражданскую позицию, реализацию социально-значимых инициатив" и диплома "За неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим".

Так, почетные награды получили жители села Углезаводск Долинского района Мария и Иван Байковы. Брат и сестра спасли жильцов двухэтажного многоквартирного дома во время пожара - увидев огонь, юные сахалинцы бросились стучать соседям в двери, чтобы их разбудить и сообщить о случившемся. До приезда пожарных все были эвакуированы.

- Горжусь своими детьми. Очень приятно, что сегодня они получили такие награды. Пожар случился ранним утром, в пять часов. Слава богу, никто не пострадал, - рассказала мама юных сахалинцев.

Татьяна Сургучева из села Пензенское Томаринского района гуляла по берегу моря и увидела тонущего человека. Тринадцатилетняя девочка не растерялась - доплыла до утопающего, вытянула его на берег и позвала на помощь. Люди вызвали скорую, оказали первую помощь. Решимость юной сахалинки спасла человеку жизнь.

Площадки в рамках фестиваля детства и юности были развернуты с самого утра. Жители и гости островной столицы посетили лекции, практические занятия и мастер-классы от лидеров Всероссийского движения детей и молодежи "Движение первых", педагогов и государственных деятелей. Так, во время своего выступления заместитель полномочного представителя Президента России в ДФО Григорий Куранов поднял вопросы патриотического воспитания.

Образовательные лекции для детей, родителей и педагогов посвятили принципам и трендам воспитания ребенка в современном мире. К примеру, о целях и внутренней мотивации нарушения поведения рассказала практикующий психолог, доцент кафедры психологии Института психологии и педагогики СахГУ Римма Кутбиддинова. Психолог-игромастер Наталья Прилепская организовала мастер-класс "Найти свое призвание".

- Пришла сегодня в парк с дочкой. Остались в полном восторге. Так много молодых и красивых людей, очень интересные выступления. Посетила мастер-класс "Найти свое призвание". Заставил меня задуматься о том, что пора менять жизнь. Спасибо организаторам, - поделилась эмоциями Александра Мишина.

- Фестиваль получился отличным и разноплановым. Я узнала много нового о том, как устроен наш мир, политическая и культурная жизнь. Углубилась в историю России, нашла друзей. Мы здесь даже учились танцевать! Вот бы еще раз поучаствовать в таком замечательном мероприятии, - рассказала Алина из Корсакова.

Для гостей праздника подготовили квест-игру "Космическое путешествие". У озера Верхнего представили выставку работ воспитанников детской художественной школы. На площадке за стеклянным павильоном "серебряные волонтеры" организовали патриотический мастер-класс - научили гостей плести маскировочные сети. У фонтана в течение всего дня работала площадка "Арт-резиденция", на которой развернули выставку-ярмарку сахалинских мастеров ручной работы.

С Днем защиты детей участников фестиваля поздравили творческие коллективы Сахалинской области. Главной звездой концерта стал популярный молодежный певец, видеоблогер Хабиб.

Напомним, в рамках "Фестиваля первых", который проходил с 19 мая, взрослые и дети знакомились с экспертами и дискутировали о будущем, участвовали в мастер-классах и осваивали новые профессии, создавали проекты и перенимали опыт новых друзей. Сахалинская область стала одним из 6 регионов России, выбранных для проведения всероссийского летнего фестиваля.