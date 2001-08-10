МегаФон улучшил покрытие 4G от севера до юга Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 18 населенных пунктах Сахалинской области увеличилась территория покрытия и скорость мобильного интернета 4G для всех абонентов оператора. К летнему сезону инженеры МегаФона модернизировали существующую телеком-инфраструктуру и увеличили емкость сети четвертого поколения.
Благодаря запуску дополнительного "дальнобойного" слоя LTE оператор улучшил сеть на территории Сахалинской области от севера до юга острова, где живет более 315 тысяч жителей. Ключевое преимущество используемого диапазона - возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве, что особенно важно в сельской местности и на федеральных трассах, также он отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения. Кроме того, обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.
Работы проводились в Долинском, Холмском, Анивском районах, населенных пунктах на Западном побережье острова в Томаринском и Углегорском районах, а также в центральной и северной части острова - в Макаровском, Поронайском, Ногликском и Охинском районах, столице области и Курильских островах. Теперь все абоненты оператора и многочисленные группы туристов могут пользоваться всеми возможностями сети LTE МегаФона, им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.
"С начала года МегаФон активно развивает и модернизирует сеть LTE на территории всей области, в том числе на Курильских островах. Теперь наши абоненты, вне зависимости от того живут ли они в крупных городах или небольших селах, смогут слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, решать повседневные вопросы онлайн, а при необходимости вызвать помощь", - прокомментировала директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.
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