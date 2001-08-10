Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2023
Сейчас 09:54
80,97|86,58|66,91
Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
16:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске открыли городской парк

В Поронайске открыли городской парк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Международный день защиты детей в Поронайске открыли городской парк.

Первыми посетителями стали воспитанники детских садов. Конкурсы, призы, сказочные герои, карусели и аттракционы организованы сегодня в парке. Юные посетители участвуют в мастер-классах, игровых программах и зажигательном флешмобе.

В организации мероприятия приняли участие активистки «Женского движения «Единой России».

️Аттракционы работают до 19:00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?