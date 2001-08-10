Тихоокеанское
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16:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил жителей Сахалинской области с Днем защиты детей

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил жителей Сахалинской области с Днем защиты детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня вместе с первым днём лета наступил и чудесный праздник - День защиты детей!

Партия "Единая Россия" поздравляет наше подрастающее поколение! Желает, чтобы все дети были счастливы, пусть их детство будет солнечным и беззаботным, ярким, легким и воздушным! Пусть детские мечты исполняются, а их улыбки украшают наш мир.

"Желаю юным сахалинцам и курильчанам здоровья, счастья, новых побед и открытий! А взрослым - побольше терпения и веры в наших детей! С праздником!", - поздравил островитян секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Валерий Лимаренко.

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