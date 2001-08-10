Тихоокеанское
информационное агентство
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16:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Единая Россия" расширила народную программу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о расширении народной программы партии. Это связано с присоединением новых регионов и новыми задачами, стоящими перед страной.

 Изменения в народной программе "Единой России":

- появился раздел "Развитие новых регионов". Он поможет привести стандарты жизни в новых субъектах страны к среднероссийскому уровню;

- программы капремонта школ распространили на техникумы и колледжи;

- принята программа импортозамещения в здравоохранении;

- появилось направление по содействию туристической отрасли. В ней особое внимание будет уделено развитию внутреннего туризма, поднятию качества услуг на новый уровень.

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