Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первое мероприятие в рамках реализации проекта состоялось накануне во дворе по улице Вокзальная 9. Центр общественного здоровья в рамках проекта по укреплению общественного здоровья нацпроекта "Демография" организовал для жильцов дома праздник. Найти занятие для себя смогли и дети, и их родители, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

Яркие персонажи, спортивные игры и веселые загадки - к активностям были привлечены все ребята. Главный врач центра Елена Столярова проанкетировала собравшихся на знание принципов ЗОЖ и поделилась полезными привычками, которыми стоит обзавестись в самом юном возрасте.

- Своими акциями мы привлекаем наших горожан к ведению здорового образа жизни. Стараемся давать практические советы по питанию и физической активности. В рамках недели отказа от табака сегодня также родители могут принять участие в акции "Конфета за сигарету" и определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе на смокелайзере, - рассказала Елена Столярова.

Специалисты Центра общественного здоровья организовали во дворе медицинскую площадку и провели скрининг на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Свои показатели здоровья проверили более 20 человек, которых после всех анализов проконсультировал врач по медицинской профилактике.

- Мы оказались на празднике случайно, шли из детского сада. Дочка услышала музыку, увидела детей и попросила подойти. Она познакомилась с соседскими детьми, а я успел измерить сахар и холестерин, - рассказал один из участников мероприятия.

Проводить акции планируется регулярно в разных дворах города. В организации специалистам центра также оказывают активную помощь волонтеры, департамент физкультуры и спорта администрации Южно-Сахалинска, депутаты Городской Думы.