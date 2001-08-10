Южно-Сахалинск продолжают украшать цветами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первый день лета к работам по озеленению областного центра приступила еще одна подрядная организация. Это компания "СТЭС", имеющая большой опыт в озеленении на Дальнем Востоке. Силами подрядчика в городе будут высажены порядка 400 тысяч цветов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Помимо традиционных площадок для высадки - проспектов Мира и Победы, а также ул. Ленина - в этом году у муниципалитета в планах разбить клумбы на новых территориях: на улицах Горького, Пуркаева, Комсомольской, а также в скверах и в планировочных районах.

Порядка 300 тыс. цветов на улицах Южно-Сахалинска в этом году также появятся благодаря работе сотрудников муниципального учреждения "Зеленый город". Около 65 тыс. цветов уже высажены весной. Так к майским праздникам областной центр украсила морозостойкая виола.

- С наступлением устойчивых температур мы приступили к высадке основной цветочной массы. Сегодня на нашей базе подготавливаются навесные горшки, куда высаживают петунью. В ближайшие дни эти вазоны украсят леерные дорожные ограждения на основных улицах областного центра. В работе задействованы и сотрудники учреждения, и студенческие отряды, - отметил директор МБУ "Зеленый город" Сергей Троян.

Завершатся работы по высадке цветов в Южно-Сахалинске традиционно к 15 июля. Затем растения по необходимости будут поливать, пропалывать, обрабатывать и удобрять. Эта работа проводится до самых заморозков.

Помимо работы двух подрядных организаций, в озеленении областного центра активно принимают участие учреждения культуры, торговли и образования, которые постепенно украшают свои территории.

Напомним, Южно-Сахалинск в 2023 году ждет масштабное озеленение - объемы увеличены почти в два раза. Всего планируется высадить миллион цветов.