Тихоокеанское
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14:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских школьников поздравили с Днем защиты детей

Сахалинских школьников поздравили с Днем защиты детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничная программа "Пусть всегда будет солнце!" состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 июня для воспитанников школьного лагеря при МБОУ СОШ №5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

Встреча открылась регтаймом "Мороженое" и произведением Исаака Дунаевского "Летите, голуби" в исполнении ансамбля скрипачей "Ассорти" детской школы искусств №2, а специалист СахОУНБ Надежда Жамьянова с сыном Тимуром спели песнею "Читайте, читайте".

Вместе с Лисой Алисой и Котом Базилио ребята приняли участие в разнообразных конкурсах, подвижных играх и викторинах.

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