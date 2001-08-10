В День России в Южно-Сахалинске состоится благотворительный вечер в помощь детям Донбасса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 июня, в День России, в областном центре при поддержке администрации Южно-Сахалинска пройдет благотворительный "Вечер Добра", организованный фондом "Улыбка ребенка". Вырученные средства будут направлены на помощь детям Донбасса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие состоится в ТДЦ "Столица" с 19.00 до 21.00.
Участники мероприятия смогут:
- поучаствовать в интеллектуальной командной игре;
- принять участие в шоу-аукционе;
- насладиться концертной программой звезды шансона Рады Рай;
- узнать о деятельности и результатах работы фонда.
Подробная информация размещена на официальном сайте благотворительного фонда "Улыбка ребенка". Справки по телефону: 8-914-755-23-63.
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