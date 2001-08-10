В День России в Южно-Сахалинске состоится благотворительный вечер в помощь детям Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 июня, в День России, в областном центре при поддержке администрации Южно-Сахалинска пройдет благотворительный "Вечер Добра", организованный фондом "Улыбка ребенка". Вырученные средства будут направлены на помощь детям Донбасса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в ТДЦ "Столица" с 19.00 до 21.00.

Участники мероприятия смогут:

- поучаствовать в интеллектуальной командной игре;

- принять участие в шоу-аукционе;

- насладиться концертной программой звезды шансона Рады Рай;

- узнать о деятельности и результатах работы фонда.

Подробная информация размещена на официальном сайте благотворительного фонда "Улыбка ребенка". Справки по телефону: 8-914-755-23-63.