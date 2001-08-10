На Сахалине продолжаются поиски советских воинов, погибших в ходе наступательной операции в августе 1945 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе Сахалинской области проходит четвертая Межрегиональная экспедиция "Дальневосточный фронт 2023", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Участниками экспедиции стали активисты поисковых отрядов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 20 регионов Российской Федерации, которые разместились в полевом поисковом лагере в районе реки Туманная.

Именно здесь поисковики исследуют прилегающую местность в поисках советских солдат, погибших в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции августа 1945 года. Также проходят поисковые работы на местах падений военных самолётов.

Основная работа ведется в местах наступления 165-го и 157-го стрелковых полков. При исследовании предполья реки Гильзовка, района наступления 2-го батальона 165-го стрелкового полка был обнаружен подписанный котелок с фамилией Шишкин.

В обобщённом электронном банке данных (ОБД) «Память Народа» был обнаружен автоматчик 2-го стрелкового батальона 165-го стрелкового полка, красноармеец Шишкин Василий Михайлович, 1919 г.р., который в ходе боя 13 августа 1945 года уничтожил гранатомёт и до отделения пехоты противника. Позднее он был награждён медалью «За боевые заслуги». Котелок, возможно, был утерян во время боя.

На склонах горы Плоской были обнаружены фрагментированные останки советского и японского солдат. Именных предметов, позволяющих установить их личность, обнаружено не было. Поисковикам приходится снимать дерн на большой площади, чтобы полностью исследовать территорию обнаружения останков. Также, работу осложняет большое количество упавших деревьев.

В результате проведённых работ, помимо останков солдат, сахалинскими поисковиками был обнаружен щит и обода колес от японского горного орудия тип 41. Поисковая экспедиция продлится до 5 июня.

Силами и средствами военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа организованы мероприятия по обеспечению безопасности поисковых работ, в частности в местах возможного обнаружения фрагментов боеприпасов.