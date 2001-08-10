На Монероне создадут международный дайвинг-центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первые туристы-дайверы смогут посетить уникальный для Сахалинской области объект уже через две недели, в середине июня. Об этом стало известно на встрече главы региона Валерия Лимаренко с инвестором проекта, основателем и директором самого крупного российского дайвинг-центра RuDIVE Дмитрием Орловым, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Дайвинг-центр на Монероне откроется в ближайшее время. Обучением и сопровождением любителей подводных путешествий займутся сертифицированные инструкторы международного уровня. Погружения будут не только приятными и безопасными, но и познавательными.

Губернатор рассказал о необходимости запуска однодневного тура, в рамках которого жители Сахалинской области смогут знакомиться с подводным миром Монерона.

- С каждым годом наши острова посещают все большее количество туристов. Гостей нашего региона привлекает уникальная и многогранная природа. Дайвинг-центр поможет показать её с новой стороны. Вдвойне интересно, что речь идет о жемчужине нашей области – острове Монерон. Важно, чтобы попробовать себя в дайвинге смогли местные жители. Это можно сделать в рамках экскурсий одного дня, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

- В своей сфере наша компания – самая большая в стране и одна из крупнейших в мире, в российских регионах работают 8 наших дайв-центров. Красота Монерона восхищает, поэтому необходимо не только организовать предоставление профессиональных услуг дайвинга, но и проявить заботу к окружающей среде. Следует уделить особое внимание к экологически ответственному поведению и бережному отношению к природе острова, – рассказал Дмитрий Орлов.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие туризма на Монероне. В частности, подняли вопросы транспортной доступности, гостиничного бизнеса и сферы услуг.