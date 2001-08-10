Две пожилых сахалинки перевели мошенникам около двух миллионов, взятых в кредит
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
31 мая в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 60- летней жительницы села Ясное о том, что 25 мая у нее путем обмана похищено 1 200 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Ей позвони лже-сотрудник банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя. Чтобы предотвратить данные действия, женщине необходимо оформить кредит на 1 600 000 рублей. Заявительница на телефоне в приложении банка попыталась оформить онлайн-кредит на указанную сумму, но в онлайн заявке было отказано. На следующий день женщина поехала в офис банка, где оформила 1 200 000 рублей в кредит. После этого обратилась в кассу для выдачи денежных средств, но служба безопасности отказала в выдаче наличных. Женщина вернулась в кассу, где перевела одобренную сумму на свой универсальный счет. 29 мая, прибыв в Южно-Сахалинск, потерпевшая проследовала в офис банка, где в кассе сняла наличные и через банкомат, расположенный в торговом центре, перевела деньги на указанные ей счета.
В ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" обратилась 68-летняя местная жительница, у которой похищено 843000 рублей по подобной схеме. Женщине помогли оформить кредит в сумме 3 409 090 рублей, из которых 843000 рублей она успела перевести на указанные ей счета. После чего банк заблокировал банковскую карту заявительницы.
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