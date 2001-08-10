Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2023
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Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
10:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение

Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 июня в 09.44 зарегистрировано землетрясение в 7 км восточнее с. Рощино. Магнитуда сейсмособытия составила 3.5, глубина 7 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Землетрясение ощущалось до 3-х баллов на территории с. Рощино. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет. Проводится обследование жилого фонда, СЗО, ПОО и объектов ЖКХ.

Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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