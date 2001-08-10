В Поронайске прошло очередное заседание Общественного совета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Члены Общественного совета провели очередное заседание, на котором обсудили ряд актуальных вопрос в жизни Поронайского района. Основная часть обсуждений коснулась темы медицины. Заместитель главного врача Поронайской ЦРБ Наталья Паутова рассказала о проведении диспансеризации населения, о качестве организации и проведении медосмотров среди жителей.

В отдельном докладе Наталья Паутова рассказала о запланированном благоустройстве территории дома сестринского ухода в Гастелло. Общественники поддержали идею благоустройства и по инициативе председателя Общественного совета Элины Ротькиной решили принять участие. Члены совета при содействии администрации планируют высадить деревья и цветы на территории дома сестринского ухода.

О благоустройстве города рассказала начальник отдела ЖКХ Марина Кокина. В летний период будут проведены работы по озеленению скверов, парковых зон. Высадить первую партию цветов планируется до конца июня.