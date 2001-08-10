Директор СОШ №6 Южно-Сахалинска ушла на заслуженный отдых после 50 лет работы в образовании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отличник народного просвещения, Заслуженный педагог Сахалинской области, Почетный гражданин региона Юлия Грицай посвятила системе образования 50 лет работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Свой педагогический путь она начала в 1972 году. Работала учителем химии. С 2009 года и по настоящее время Юлия Грицай возглавляла школу № 6 Южно-Сахалинска. Коллектив образовательного учреждения, департамент образования, а также вице-мэр Елена Федорова поздравили Юлию Николаевну с выходом на заслуженный отдых.

Благодарность за значительный вклад в развитие городской сферы образования выразил и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он отметил преданность педагогическому призванию, управленческий талант, опыт и большой авторитет Юлии Николаевны среди профессионального сообщества и жителей города.

Добавим, под руководством Юлии Грицай школа № 6 стала одной из лучших в городе. По итогам 2015-2016 учебного года учреждение было награждено переходящим знаком "Прорыв года".

Помимо этого, сегодня школа - площадка для проведения муниципальных и региональных конференций, выставок, конкурсов. Так, весной 2021 года на базе школы состоялся VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы". В 2022 году школа стала победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "Школа года-2022".

Педагогический коллектив неоднократно побеждал в различных номинациях конкурса "Учитель года".

В копилке Юлии Грицай множество профессиональных достижений - она неоднократно награждалась благодарственными письмами, почетными грамотами, дипломами на городском, региональном и федеральном уровнях.