В этом году в столице Сахалина выполнят почти двухлетний объем ямочного ремонта дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ход работ во дворах островной столицы проконтролировали губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин. К сегодняшнему дню все придомовые территории, нуждающиеся в ямочном ремонте, занесены на цифровую карту – это 605 объектов. Более 60 дворов уже привели в порядок. Полностью завершить работы планируется к 1 августа.

– За прошлые два года в Южно-Сахалинске привели в порядок 700 дворов. Теперь сопоставимый объем мы намерены выполнить буквально за несколько месяцев. Это очень важно, потому что такая работа самым прямым образом влияет на качество жизни людей. Создаются условия для безопасного передвижения пешеходов и водителей, комфортные условиях для отдыха местных жителей. Необходимо сделать все возможное, чтобы каждый двор был благоустроен и ухожен, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

– Идем с опережением графика. К сегодняшней дате должны были отремонтировать 59 дворов, а фактически привели в порядок 64 придомовые территории. В эту масштабную работу вовлечены управляющие компании, городские предприятия и волонтеры, которые помогли внести в цифровую карту все нуждающиеся в ремонте дворы. В этом году нам очень повезло с погодой – начали на несколько недель раньше обычного и хотим полностью завершить работы к 1 августа, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Также глава региона проконтролировал ямочный ремонт дорог областного центра. В прошлом году основной фронт работ был сделан ко Дню России, 12 июня. В этом году задачу планируется выполнить к 1 июня – в порядок приведут около 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт на участках уже практически завершен.

В работу по выявлению дорожных дефектов активно вовлечены волонтеры «Единой России». Недавно добровольцы прошли обучение на заводе имени Федотова – специалисты научили их правильно определять типы дорожных повреждений.

Отметим, к работе во дворах и на транспортных артериях подключились все районы островного региона. В этом году на Сахалине и Курилах планируется привести в порядок 110 тысяч квадратных метров дорог. Текущий и капитальный ремонт выполнят на 1100 придомовых территориях.