В этом году в столице Сахалина выполнят почти двухлетний объем ямочного ремонта дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ход работ во дворах островной столицы проконтролировали губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин. К сегодняшнему дню все придомовые территории, нуждающиеся в ямочном ремонте, занесены на цифровую карту – это 605 объектов. Более 60 дворов уже привели в порядок. Полностью завершить работы планируется к 1 августа.
– За прошлые два года в Южно-Сахалинске привели в порядок 700 дворов. Теперь сопоставимый объем мы намерены выполнить буквально за несколько месяцев. Это очень важно, потому что такая работа самым прямым образом влияет на качество жизни людей. Создаются условия для безопасного передвижения пешеходов и водителей, комфортные условиях для отдыха местных жителей. Необходимо сделать все возможное, чтобы каждый двор был благоустроен и ухожен, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
– Идем с опережением графика. К сегодняшней дате должны были отремонтировать 59 дворов, а фактически привели в порядок 64 придомовые территории. В эту масштабную работу вовлечены управляющие компании, городские предприятия и волонтеры, которые помогли внести в цифровую карту все нуждающиеся в ремонте дворы. В этом году нам очень повезло с погодой – начали на несколько недель раньше обычного и хотим полностью завершить работы к 1 августа, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Также глава региона проконтролировал ямочный ремонт дорог областного центра. В прошлом году основной фронт работ был сделан ко Дню России, 12 июня. В этом году задачу планируется выполнить к 1 июня – в порядок приведут около 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт на участках уже практически завершен.
В работу по выявлению дорожных дефектов активно вовлечены волонтеры «Единой России». Недавно добровольцы прошли обучение на заводе имени Федотова – специалисты научили их правильно определять типы дорожных повреждений.
Отметим, к работе во дворах и на транспортных артериях подключились все районы островного региона. В этом году на Сахалине и Курилах планируется привести в порядок 110 тысяч квадратных метров дорог. Текущий и капитальный ремонт выполнят на 1100 придомовых территориях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:16 Сегодня Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
09:57 Сегодня В Южно-Сахалинске 73-летняя водитель сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте
09:20 Сегодня Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатка
11:35 Сегодня На Монероне создадут международный дайвинг-центр
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 Вчера В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
15:38 25 Мая Новые вывески меняют облик Южно-Сахалинска
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
16:16 3 Мая В городском парке Южно-Сахалинска аттракционы готовят к летнему сезону
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?