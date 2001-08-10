Тихоокеанское
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16:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайцы посадили деревья в рамках акции "Сад памяти"

Поронайцы посадили деревья в рамках акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске прошла акция "Сад памяти", в рамках которой неравнодушные горожане высадили около 150 деревьев.
В акции приняли участие патриотические отряды школ №1, №2, №7, №8, СПЦ №3, юнармейцы, серебряные волонтеры, воспитанники спортивной школы "Поронайск-Арена", активисты "Молодой гвардии", депутаты фракции "Единая Россия". 
 
Молодые деревья высадили по улице Ленина в районном центре. Совместными усилиями были высажены саженцы рябины, березы и клена.

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