Тихоокеанское
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16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сигареты меняли на конфеты

В Южно-Сахалинске сигареты меняли на конфеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акцию, направленную на борьбу с табакокурением провели специалисты СахОУНБ 31 мая. Ее целью является привлечение внимания людей к борьбе с табакокурением, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Акция проводилась совместно с волонтерами библиотеки. Молодые люди вышли на улицы Южно-Сахалинска, где раздавали прохожим листовки о пользе здорового образа жизни и призывали сахалинцев бросить курить. Также сотрудники библиотеки предлагали обменять свои сигареты на конфеты, по выгодному курсу: 1 конфета = 1 сигарета. 

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