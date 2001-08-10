В Южно-Сахалинске сигареты меняли на конфеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акцию, направленную на борьбу с табакокурением провели специалисты СахОУНБ 31 мая. Ее целью является привлечение внимания людей к борьбе с табакокурением, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Акция проводилась совместно с волонтерами библиотеки. Молодые люди вышли на улицы Южно-Сахалинска, где раздавали прохожим листовки о пользе здорового образа жизни и призывали сахалинцев бросить курить. Также сотрудники библиотеки предлагали обменять свои сигареты на конфеты, по выгодному курсу: 1 конфета = 1 сигарета.