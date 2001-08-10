Сахалинские волонтёры передали очередную партию маскировочных сетей для военнослужащих в зоне СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине для военнослужащих Восточного военного округа и для добровольцев, прибывающих в островной регион со всех уголков нашей страны, неравнодушные жители и волонтёры продолжают изготовление маскировочных сетей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В рамках регионального проекта "Сопричастность" жители островного региона активно поддерживают военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и сахалинских добровольцев.

Сахалинские "Серебренные волонтёры" уже изготовили и передали прямо на передовую несколько десятков маскировочных сетей, а это в первую очередь сохраненные жизни и здоровья наших бойцов.

В свою очередь неравнодушные жители Сахалинской областной передали военнослужащим ВВО более тридцати радиостанций. Как известно любому военному, связь обеспечивает передачу приказов, распоряжений, донесений и сигналов непосредственно от командования до подразделений. Связь это основное средство управления войсками в бою.