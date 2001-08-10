Тихоокеанское
информационное агентство
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1 июня приостановится действие школьных проездных в Южно-Сахалинске
12:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на распродажу саженцев

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на распродажу саженцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля осуществляется ежедневно до 15 июня включительно на территории ярмарочной площадки около ТЦ "Дом торговли" (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Посетители смогут приобрести саженцы яблони, груши, вишни, черешни, сливы, малины, ежевики, жимолости и смородины. Также в продаже - декоративные кустарники по цене от 300 до 700 руб.

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