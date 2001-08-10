Современную систему безопасности внедрили в новом аэровокзале Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комплексная система безопасности состоит из охранного видеонаблюдения - это 392 видеокамеры установленные не только вдоль периметра аэровокзала, но и внутри здания. Камеры захватывают общие помещения, лифты, лестницы, а также телескопические трапы. На высоте 16 метров, под кровлей наблюдение ведут поворотные камеры с углом обзора до 360 градусов, которые ведут наблюдение за парковкой воздушных судов, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Помимо привычного досмотрового оборудования, входные группы оборудованы устройствами радиационного контроля. Если пассажир пытается попасть в здание с возможным радиоактивным веществом, сигнальным оповещением срабатывает стойка и включается запись на установленной напротив стойки камере. Видеосигнал отправляется в пункт управления обеспечения транспортной безопасности для принятия оперативных мер.

"Мы стремимся обеспечить пассажирам и персоналу максимально безопасные условия для пребывания в аэровокзале. Комплексная система соответствует всем стандартам современной авиационной индустрии", - прокомментировал заместитель генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Игорь Конушкин.

Двери аэровокзала оснащены системой СКУД, которые обеспечивают надёжную защиту от несанкционированного доступа. Въезд для багажных тележек оборудован RFID метками, которые считывают приближение состава для автоматического открытия проезда. Это позволяет ускорить погрузку и разгрузку багажа, а также добавляет удобства для водителей в зимнее время.

На возможные попытки вторжения реагирует охранная сигнализация. А на каждом этаже аэровокзала размещены тревожные кнопки, обеспечивающие оперативную связь с линейным отделом полиции для быстрого реагирования на любые чрезвычайные ситуации.