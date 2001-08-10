Мэр Южно-Сахалинска проверил ход подготовительных работ к строительству водозабора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объект должен быть завершен весной 2025 года. На сегодняшний день к будущему водозабору организована технологическая дорога, а также построен мост. В ближайшее время будет определена подрядная организация, которая приступит к возведению остальных объектов инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 2021 году между правительством Сахалинской области, администрацией города и компанией "РВК-Сахалин" было заключено концессионное соглашение. Благодаря его реализации городские сети получат 19 млрд инвестиций. Строительство водозабора "Южный" - только один из ряда объектов инженерной инфраструктуры, которые будут возведены в рамках государственно-частного партнерства в областном центре.

Проектирование водозабора началось в 2022 году. Зимой "РВК-Сахалин" начала подготовительные работы. В состав водозабора войдут: скважинный водозабор, резервуар чистой воды, водонасосная станция, ливневые очистные сооружения, накопитель сточных вод, инженерные сети и др.

Суточная производительность объекта после ввода в эксплуатацию составит 20 тысяч кубометров. Как рассказал генеральный директор "РВК-Сахалин" Евгений Токарев, это не предел для данного водозабора. В дальнейшем может быть принято решение о его развитии и увеличении мощности.

Сергей Надсадин отметил значимость водозабора для развития южной части города и подчеркнул, что работы должны быть завершены раньше намеченного срока.

- Это очень важный объект. Мы будем контролировать сроки и качество работ. Я удовлетворен тем, в каком темпе построены дорога и мост. Сейчас "РВК-Сахалин" обозначает срок окончания работ по строительству - начало 2025 года. Считаю, что необходимо ускориться, чтобы жители южных районов города были обеспечены качественным централизованным водоснабжением, - сказал мэр.

Отметим, после завершения строительства водозабора "Южный" в состав централизованных систем водоснабжения включат локальные сети планировочного района Хомутово, Октябрьского, Лиственничного, Зимы, Грушевого сада и другие районы южной части областного центра.