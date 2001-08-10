1 июня приостановится действие школьных проездных в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На время летних каникул, с 1 июня по 31 августа, в пассажирском транспорте областного центра приостанавливается действие школьных проездных, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, льготный (бесплатный) проездной позволяет передвигаться на общественном транспорте учащимся Южно-Сахалинска в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая включительно.

Во время летних каникул школьную карту можно использовать для оплаты проезда, пополнив счет в отделении банка, с помощью приложения или в платежных терминалах. Стоимость билета при безналичной оплате будет составлять 26 рублей, наличными средствами - 30 рублей.

Как сообщили в ООО "Единый оператор Южно-Сахалинска", за 2022-2023 учебный год школьники воспользовались проездными более 4 млн раз. Самый востребованный маршрут - 62. Также чаще всего учащиеся перемещались на 81, 3, 10, 18, 71, 34.

Напомним, проездные действительны до окончания обучения в школе. В случае утери карты восстановить ее могут как родители ребенка, так и сам школьник. Для этого необходимо обратиться в ООО "Единый оператор Южно-Сахалинска" (ул. Пограничная, 30, телефон 55-65-15). При себе иметь СНИЛС ребенка. Стоимость проездного 150 рублей.