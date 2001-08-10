Сахалинцам стало проще приобрести внутридомовое газовое оборудование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Владельцы частных домов, которые готовятся к переходу на экологически чистое топливо, могут приобрести все необходимое оборудование в кредит, минуя поход в банк. А льготным категориям жителей из Южно-Сахалинска, Анивского и Корсаковского районов компенсируют значительную часть этих затрат, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.
Для удобства сахалинцев специалисты регионального министерства энергетики в рамках программы догазификации разработали новый механизм покупки внутридомового оборудования - плит, водонагревателей, отопительных котлов, приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации. К решению задачи подключился также и областной минсельхозторг.
- По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы скоординировали торговые предприятия с банками по вопросу предоставления газового оборудования в кредит без похода человека в банк. Сервисная услуга будет предложена финансово-кредитными организациями непосредственно в магазинах, - рассказала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.
Сейчас к программе подключились два магазина, в которых реализуют оборудование для газификации объектов, и четыре банка. Приобрести все необходимое без лишних хлопот можно в Южно-Сахалинске: магазин "Газлайн" (Амурская, 96), "Все для газа" (Отдаленная 57а).
Сахалинцы уже успели оценить результат взаимодействия бизнеса и власти.
- У меня нет времени, чтобы идти в отделение банка, подавать справки и ждать ответа по заявке. Сегодня я пришел в магазин, здесь же за 10 минут специалист оформила заявку, и я забрал газовый котел. Очень удобно, - поделился житель Анивы Михаил Шахназарян.
Сегодня в Анивском районе голубое топливо используют более 600 домовладений и до конца года планируется подключить не менее 50 домов. В районе по вопросам догазификации создан штаб волонтеров. Активисты помогают заполнить и направить Единому региональному оператору газификации все необходимые документы.
- В Новотроицком жители с улицы Цветочной уже подписали договоры по поданным заявкам. Срок реализации мероприятий по газификации определен до конца 2024 года. До этого времени домовладельцы должны подготовиться к приему газа, - рассказала глава Анивского района Светлана Швец.
В Сахалинской области оказываются беспрецедентные меры поддержки тем, кто решил подключить свой дом к экологически чистому топливу. Жителям региона возмещают до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему газа - устройство внутридомовой системы газоснабжения, фасадные газопроводы, монтаж оборудования. Право на эту меру поддержки имеют все сахалинцы. Помимо этого, в трех городских округах льготным категориям граждан компенсируют часть затрат на покупку внутридомового газоиспользующего оборудования. Сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей в Южно-Сахалинске и Анивском районе, 60 тысяч рублей - в Корсаковском.
Подать заявку на подключение дома к чистому топливу можно в офисах компании, отделениях МФЦ, а также через портал Госуслуг. Организована горячая линия: *0065 с мобильного телефона или 8-800-302-0065 со стационарного.
Напомним, в Сахалинской области по инициативе Валерия Лимаренко совместно с Газпромом реализуется масштабная программа газификации. До 2025 года планируется создать техническую возможность для газификации всех районов островной области. На Курилах предусмотрена автономная газификация за счет технологий СПГ.
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