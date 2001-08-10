В сквере Сахалинской областной научной библиотеки посадили сирень

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В честь Общероссийского дня библиотек специалисты главной областной библиотеки во главе с директором Валентиной Малышевой посадили 30 мая в сквере учреждения шесть кустарников сирени, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Задействованы были все: кто-то придерживал саженцы, кто-то присыпал с помощью лопат землю, а кому-то выпала миссия - «напоить» кустарники, обильно полив их свежей водой.

Выбор именно саженцев сирени был не случаен. Во-первых, сирень является символом весенней поры и радости, во-вторых, сочетание синего и красного цветов кустарника, по мнению психологов, успокаивает и вызывает умиротворение.

А пока мы ожидаем цветения сирени, предлагаем гостям и жителям Южно-Сахалинска насладиться чтением книг в уютном библиотечном сквере.