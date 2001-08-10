Газ в Новотроицком могут дать только к вечеру 31 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Газовую трубу в месте утечки заменили минувшей ночью в селе Новотроицком Анивского района, сообщает astv.ru. Работы закончились в 03:15. Теперь по требованиям безопасности нужно выждать минимум 12 часов, прежде чем подавать газ в дома.

По информации диспетчера ООО "Газкомплект", заменили порядка 60 метров трубы. В 03:15 произвелась опрессовка. Теперь специалисты выжидают, когда давление в системе встанет в норму, проверяется герметичность трубы. Информация о том, когда будут подавать газ в дома, появится после 15 часов дня.

Скорее всего, газ начнут подключать уже вечером, когда люди будут дома. В многоквартирных домах сначала нужно будет проводить опрессовку внутренней системы.

Часть Новотроицкого из-за аварии больше суток остаётся без газа и, как следствие, без отопления и горячей воды. Еду готовят на электроплитах (у кого есть) или газовых плитках. Мэр Анивского района сообщила, что накануне активисты раздали около сотни баллончиков с газом жителям села, чтобы можно было поужинать. А специалисты администрации передали людям пять обогревателей - больше желающих на приборы не было.