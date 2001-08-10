Озвучены планы по дорожному ремонту в Южно-Сахалинске в ночь на 31 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. В вечернее время вторника, 30 мая, дорожные работы пройдут на участке ул. Детской в районе кафе "Старый друг", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Перекрытие дорожного движения на данном участке не запланировано. Водителей просят быть внимательными в указанном районе.