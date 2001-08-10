Дополнительную продажу билетов открыли на поезда Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии летнего сезона на Сахалине открыли дополнительную продажу билетов на поезда дальнего следования. Время прибытия и отправления останется прежним, согласно расписанию, рассказали ТИА "Острова" в АО "Пассажирская компания "Сахалин".
АО «Пассажирская компания «Сахалин» всегда заботится о комфорте своих пассажиров и в период с 01 июня по 30 сентября 2023 года увеличивает составность до 15 вагонов в поездах дальнего следования по маршруту Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск.
Дополнительные билеты доступны от ст. Южно-Сахалинск - дни отправления понедельник, среда и от ст. Ноглики - дни отправления вторник, четверг.
Приобрести железнодорожные билеты можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на официальном сайте rzd.ru, в кассах АО «ПКС».
На сайте или в официальном Telegram-канале всегда актуальное и подробное расписание движения поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Пассажирская компания «Сахалин» делаем всё, чтобы поездка была максимально комфортной и приятной.
По всем вопросам пассажиры могут обращаться в информационно-справочный центр по номеру телефона 8 (4242) 71-29-94.
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