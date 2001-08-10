В Южно-Сахалинске идет строительство сетей водопровода во Владимировке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Масштабное строительство сетей в западных жилых районах "Владимировка" в областном центре стартовало в начале мая. На сегодняшний день уже проложено порядка трех км сетей из двенадцати запланированных на текущий год, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Объект разделен на семь этапов. Каждый этап – это микрорайон, на котором ведется работа. К примеру, пятый этап – это граница улиц Кирпичной, Деповской и Колодезной, второй этап проходит от переулка Белорусского до улицы Проточной. В 2023 году будут реализованы первый, второй и пятый этапы.
– Специалисты министерства ЖКХ Сахалинской области ежедневно осуществляют мониторинг хода работ на каждом этапе. Так, численность персонала, задействованного в строительстве, составляет порядка 65 человек, работает 25 единиц техники. Кроме того, подрядчику – ООО «Трансстрой» – поставлена задача в максимально короткие сроки восстанавливать за собой поврежденное покрытие, так как часть производственных участков расположена на грунтовых дорогах в границах муниципального образования, есть риск выноса грязи на асфальтовое покрытие, – рассказал заместитель министра ЖКХ островного региона Сергей Федоров.
План работ на 2023-2024 годы включает в себя прокладку сетей протяженностью 32 км, а также монтаж 705 единиц смотровых колодцев разного диаметра, обустройство гидрантов.
После завершения работ протяженность сетей значительно увеличится, что позволит обеспечить централизованным и качественным водоснабжением не менее 10 тысяч человек жилого района Владимировка. Завершится строительство к концу ноября 2024 года.
- Нам часто приходится сталкиваться с перебоями с водой. Очень ждем появления нового водопровода, – поделилась жительница района Елена Чернова.
Стоимость объекта составляет 615 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска.
На сегодняшний день доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой составляет 87,7%. В островном регионе увеличивается финансирование мероприятий, призванных обеспечить население водой, соответствующей качеству. В 2022 году на эти цели в рамках федерального проекта «Чистая вода» и одноименной региональной программы было направлено 830 миллионов рублей. В текущем году финансирование составит 1,9 миллиарда рублей.
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