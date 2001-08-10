Мэр Южно-Сахалинска проверил готовность сквера Авиаторов к летнему сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе инспекционного объезда глава города проверил качество благоустройства общественного пространства. Основные работы в сквере Авиаторов завершены в прошлом году. Вместе с тем требуют внимания вопросы озеленения территории. Также ряд замечаний касается системы освещения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В выездном совещании приняли участие руководители профильных подразделений муниципалитета, депутат Городской Думы Татьяна Рудакова, общественник Олег Меркушев. Напомним, сквер Авиаторов по итогам 2021 года стал победителем федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Большинство участников голосования сделали выбор за то, чтобы именно эта территория получила новый облик.

- Общественное пространство пользуется спросом у жителей Хомутово и других районов города. Это место для прогулок, в том числе здесь проводят время семьи с детьми, мамы с колясками. Летом сквер будет особенно востребован. И важно, чтобы в преддверии сезона здесь были созданы все необходимые условия для отдыха южносахалинцев, - отметил Сергей Надсадин.

Одно из поручений мэра - привести в порядок газоны. На некоторых участках травяное покрытие неравномерное. Дефект устранит подрядная организация в рамках гарантийных обязательств. Также при участии МБУ «Зеленый город» будет доработан вопрос организации цветочных клумб. Кроме того, поступили сигналы о перебоях с освещением – этот вопрос взяли на контроль специалисты департамента городского хозяйства. Сегодня вечером на место выйдут рабочие МУП «Электросервис».

Участники рабочей встречи обсудили возможность благоустройства территории, расположенной рядом со сквером. С обращением обустроить здесь игровую зону для детей в администрацию города и к депутату Городской Думы Татьяне Рудаковой обращались жители планировочного района. Первым этапом на территории будет проведена санитарная очистка. Проект площадки разработают специалисты МКП «Горархитектура» с учетом пожеланий жителей. Так, одна из идей - создать здесь небольшой веревочный парк.

- Концепция сквера Авиаторов получила замечательное воплощение. Очень современно, уютно. Для Хомутово это первое общественное пространство такого плана. Хорошо, если подобных мест будет еще больше, – сказала Татьяна Рудакова.

Мнение депутата поддержал представитель общественного совета Южно-Сахалинска Олег Меркушев.

- Сквер Авиаторов стал украшением Южно-Сахалинска и одним из символов южной части города. Очень важно, что глава города лично контролирует работы на таких значимых объектах. Все вопросы решаются в рабочем порядке, - подчеркнул Олег Меркушев.

Добавим, после завершения всех работ состоится торжественное открытие сквера Авиаторов. На мероприятие будут приглашены жители города, представители общественных организаций, ветераны авиации и другие почетные гости.