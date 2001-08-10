На Сахалине ввели в эксплуатацию самый современный на Дальнем Востоке тепличный комплекс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый урожай в новой теплице островного совхоза "Тепличный" созреет уже на этой неделе. На начальном этапе здесь будут выращивать огурцы, а затем томаты и другие культуры. С запуском новых мощностей потенциал производства овощей увеличился с 8 до 10 тысяч тонн в год. Губернатор Валерий Лимаренко лично поздравил руководителей и работников совхоза с открытием современного комплекса, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Хотелось бы поздравить работников совхоза, всех сахалинцев и курильчан с запуском нового тепличного комплекса. Теперь на островных прилавках будет еще больше свежих овощей. Это очень важно для обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества жизни людей, развития экономики, - отметил глава региона Валерий Лимаренко. - Совхоз "Тепличный" является гордостью нашей области. Здесь работают профессионалы самого высокого класса. Желаю руководству и сотрудникам предприятия больших трудовых успехов.
Ввод новой теплицы в эксплуатацию позволил увеличить площадь защищённого грунта в островном регионе на 20 процентов. Площадь комплекса - 2,9 гектара. На реализацию проекта предприятие направило 850 миллионов рублей.
Новые теплицы отличаются от ранее построенных. Их высота - шесть метров. Это дает дополнительные возможности агрономам предприятия более эффективно управлять системой микроклимата, в томи числе позволяет применять современную систему досвечивания.
- Мы не только построили новый тепличный комплекс, но и подготовили всю необходимую для дальнейшего развития инфраструктуру - газовую котельную, инженерные сети, технологическое оборудование. Если возникнет необходимость в расширении рынка сбыта продукции, мы готовы к реализации своих планов по строительству второй и третьей очередей тепличного комплекса, - рассказал генеральный директор совхоза "Тепличный" Виктор Бутков.
Отметим, совхоз "Тепличный" является крупнейшим в Сахалинской области и на Дальнем Востоке предприятием по выращиванию овощей в защищенном и открытом грунте. С августа 2016 года является резидентом территории опережающего развития "Южная". С 2013 по 2017 годы предприятие реализовало масштабный проект по строительству теплиц. Благодаря этому доля привозных овощей закрытого грунта была сведена до минимума. Автоматизированный комплекс заменил 6 гектаров морально устаревших теплиц, построенных в середине 1980-х годов.
Сегодня предприятие круглогодично выращивает 8 тысяч тонн овощей защищенного грунта, 4,9 тысяч тонн овощей открытого грунта, 4,5 тысячи тонн картофеля.
В течение следующих лет предприятие планирует существенно расширить тепличный комплекс, построить розарий, сервисные центры, питомник открытого типа для выращивания кустарников и деревьев, ландшафтный центр. Из областного бюджета совхозу предоставляются субсидии на приобретение элитных семян картофеля, удобрений, а также сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, была оказана финансовая помощь в строительстве и модернизации тепличных комплексов, кадровом обеспечении.
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