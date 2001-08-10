В Южно-Сахалинске управляющая компания получила предупреждение за борщевик
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице активизирована борьба с борщевиком Сосновского. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска в ходе ежедневного мониторинга придомовых территорий теперь также проверяют, насколько своевременно управляющие компании принимают меры по скосу травы, в том числе борщевика, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Эта работа будет продолжаться в течение всего весенне-летнего периода. Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно избавляться от борщевика.
- В случае выявления нарушений, непринятия мер по организации окоса травяного покрова, в том числе такого растения, как борщевик, управляющим компаниям выдаются предостережения с установлением срока для принятия мер. Напоминаем, что УК должны освобождать от сорняка придомовые территории, - отметила специалист отдела муниципального жилищного контроля Екатерина Марванюк.
Так, сотрудники накануне провели осмотры территорий ряда домов по ул. Ленина, Пограничной, Армейской, пр. Мира - замечаний по итогам не было. Во вторник, 30 мая, выезды продолжились. У дома № 9 по ул. Фабричной проведен осмотр территорий, выявлены факты произрастания борщевика. ООО «Искра», в чьем ведении находится придомовая территория, будет выдано предостережение.
Информацию о произрастающем на территории города борщевике от населения специалисты принимают через «Сахалин.онлайн» и заносят на интерактивную карту. Людям необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию).
Напомним, муниципалитет ведет системную работу по уничтожению борщевика Сосновского на территории городского округа. Заключен ряд контрактов, в рамках которых специалисты подрядных организаций выйдут на борьбу с растением. В этом году до конца сезона в планах убрать борщевик ориентировочно на 171 гектаре муниципальных земель (с учетом многократного уничтожения на одной и той же площади).
За непроведение мероприятий по скашиванию травы и удалению борщевика Сосновского на территориях общего пользования и иных объектах благоустройства предусмотрена административная ответственность по ст. 21-5 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области».
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