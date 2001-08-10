Дружинники Южно-Сахалинска активно участвуют в охране общественного правопорядка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Патрулировать улицы областного центра ежедневно выходят члены народной дружины. Горожане участвуют в рейдах по охране правопорядка совместно с представителями полиции, фиксируют нарушения, а также проводят профилактические беседы с южносахалинцами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

На сегодняшний день в областном центре за общественным порядком следит народная дружина, в которой состоит 11 человек. Добровольная организация функционирует на территории муниципалитета с 2015 года. Координирует ее работу администрация города. Члены народной дружины регулярно выходят на патрулирование популярных мест отдыха среди горожан. Например, дежурства проходят в скверах и на площадях. Также дружинники принимают участие в охране правопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий.

За первый квартал общественники провели 34 профилактические беседы на предмет запрета курения и распития спиртных напитков в общественных местах, совместно с представителями полиции составлено пять административных протоколов за нарушение общественного порядка, выявлены признаки одного уголовного преступления.

Один из совместных рейдов дружинники провели в центральной части города. Маршрут сотрудников полиции и общественников стартовал на площади Ленина, затем дружинники отправились на площадь перед Чехов-центром и по другим улицам. Как рассказывает южносахалинец Василий Семитко, в народной дружине он трудится уже пятый год. Горожанин считает, что соблюдение общественного порядка - это залог взаимоуважения.

- Мы работаем вместе с сотрудниками полиции, выявляем нарушения, можем сделать замечание. Вежливость - это оружие и полицейских, и дружинников, - рассказал Василий Семитко. - Одна из наших задач - усилить общественный порядок во время праздников. Люди видят, что на мероприятиях присутствуют сотрудники полиции, дружинники, и это настраивает на то, что праздники проходят без происшествий.

Администрация города приглашает всех активных жителей присоединиться к осуществлению деятельности по охране общественного порядка. Стать участником народной дружины могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, не имеющие судимости. По всем вопросам можно обратиться в департамент общественной безопасности и контроля по номеру телефона: 300-809 (доб. 10).