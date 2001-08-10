Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобильное приложение "РВК.Услуги" поможет клиентам с помощью любого гаджета - смартфона или планшета - оплатить потребленные услуги водоснабжения и водоотведения, отслеживать историю платежей, а также передавать показания приборов учета, рассказали ТИА "Острова" в компании.

Как рассказала коммерческий директор "РВК-Сахалин" Юлия Кириллова, для пользователей мобильного приложения предусмотрены также связь с центром обслуживания абонентов и диспетчерской службой предприятия, получение уведомлений с напоминанием сроков оплаты, информирование о плановых отключениях и клиентских акциях.

"Мы стремимся идти в ногу со временем и совершенствовать каналы коммуникации с потребителями наших услуг. При работе с населением становится понятно, что кому-то привычнее посещать центры обслуживания абонентов лично, а кто-то для решения вопросов предпочитает использовать современные цифровые сервисы. Наша цель - предоставлять абонентам выбор наиболее удобных для них форматов", - отметила Юлия Кириллова.

Мобильное приложение "РВК.Услуги" можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос "Росводоканал" или "Rosvodokanal".