3,08 млрд рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья получила Сахалинская область

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федеральная поддержка направляется в регионы, которые досрочно завершили предыдущую программу расселения аварийного жилфонда. Из всех субъектов, успешно справившихся с этой задачей, Сахалинская область получает наибольший объем финансирования. В прошлом году на расселение непригодных для проживания домов в островной регион из бюджета РФ направили 11 млрд рублей. На этот год Правительство РФ одобрило финансовую поддержку в размере 6,1 млрд рублей. Половина от этой суммы уже доведена до региона, рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.

Средства предназначены на реализацию первого этапа новой программы переселения людей из домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

- Первоочередная задача - переселить людей из старого, аварийного жилфонда, где зачастую жить не то, что некомфортно, но и опасно. В 2021 году Сахалинская область первой в стране завершила программу расселения жителей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это позволило нашему региону получить дополнительное финансирование и сразу приступить к реализации следующей программы. Работы остается еще много, но с финансовой поддержкой из бюджета РФ сахалинцы и курильчане смогут быстрее отпраздновать новоселье, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Программа расселения аварийного жилья предусматривает различные механизмы: выплата выкупной стоимости за изымаемое жилье, строительство многоквартирных домов и приобретение квартир на вторичном рынке. В прошлом году 2666 людей переехали в новостройки. 1240 сахалинцев и курильчан захотели получить выкупную стоимость за аварийные квартиры.

- Все федеральные средства, направленные нам в область в 2021 и 2022 годах, с учетом регионального софинансирования уже доведены до муниципальных образований. Часть средств мы направили на выплату выкупной стоимости, на остальные мы строим новые дома, приобретаем квартиры в строящихся домах. В этом планируем ввести 146 тысяч квадратных метров нового жилья для расселения людей из аварийного фонда. В комфортные квартиры переедут более 5 тысяч сахалинцев и курильчан, - прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Отметим, начиная с 2021 года, из аварийного жилья переселено более 9 тысяч человек. В этом году улучшили жилищные условия более 1 тысячи человек. До конца года новоселье должны отметить еще 4 тысячи островитян.