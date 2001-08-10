Тихоокеанское
информационное агентство
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3,08 млрд рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья получила Сахалинская область

3,08 млрд рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья получила Сахалинская область

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федеральная поддержка направляется в регионы, которые досрочно завершили предыдущую программу расселения аварийного жилфонда. Из всех субъектов, успешно справившихся с этой задачей, Сахалинская область получает наибольший объем финансирования. В прошлом году на расселение непригодных для проживания домов в островной регион из бюджета РФ направили 11 млрд рублей. На этот год Правительство РФ одобрило финансовую поддержку в размере 6,1 млрд рублей. Половина от этой суммы уже доведена до региона, рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.

Средства предназначены на реализацию первого этапа новой программы переселения людей из домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

- Первоочередная задача - переселить людей из старого, аварийного жилфонда, где зачастую жить не то, что некомфортно, но и опасно. В 2021 году Сахалинская область первой в стране завершила программу расселения жителей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это позволило нашему региону получить дополнительное финансирование и сразу приступить к реализации следующей программы. Работы остается еще много, но с финансовой поддержкой из бюджета РФ сахалинцы и курильчане смогут быстрее отпраздновать новоселье, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Программа расселения аварийного жилья предусматривает различные механизмы: выплата выкупной стоимости за изымаемое жилье, строительство многоквартирных домов и приобретение квартир на вторичном рынке. В прошлом году 2666 людей переехали в новостройки. 1240 сахалинцев и курильчан захотели получить выкупную стоимость за аварийные квартиры.

- Все федеральные средства, направленные нам в область в 2021 и 2022 годах, с учетом регионального софинансирования уже доведены до муниципальных образований. Часть средств мы направили на выплату выкупной стоимости, на остальные мы строим новые дома, приобретаем квартиры в строящихся домах. В этом планируем ввести 146 тысяч квадратных метров нового жилья для расселения людей из аварийного фонда. В комфортные квартиры переедут более 5 тысяч сахалинцев и курильчан, - прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Отметим, начиная с 2021 года, из аварийного жилья переселено более 9 тысяч человек. В этом году улучшили жилищные условия более 1 тысячи человек. До конца года новоселье должны отметить еще 4 тысячи островитян.

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