Тихоокеанское
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С начала 2023 года увеличился экспорт рыбопродукции на Сахалине

С начала 2023 года увеличился экспорт рыбопродукции на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы на поднадзорной территории (Приморский край, Сахалинская область) с 22 по 28 мая 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в Россельхознадзоре.

За прошлую неделю проконтролирован экспорт 498 партий рыбы и морепродуктов общим весом 26 079,4 тонны, а также 17 партий пищевой и непищевой продукции, кормов общим весом 64,1 тонны.

Всего с начала года на экспорт оформлено 8 136 партий рыбы и морепродуктов общим весом 643 051,6 тонны и 95 партий пищевой и непищевой продукции, кормов общим весом 777,5 тонны. Отметим, с начала года экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 1,2%.

Должностными лицами отдела во Владивостокском морском рыбном порту проведено 74 осмотра поднадзорной госветнадзору продукции животного происхождения (рыбная, мясная продукция и т. д.), поступающей в Приморский край и отправляемой в другие регионы.

Во Владивостокском морском торговом порту проведено 140 осмотров.

За указанный период оформлено 488 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине за это время оформлено 18 сертификатов формы 5i.
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На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 591 сертификат здоровья, в том числе в Сахалинской области – 124. В Китай оформлен 301 сертификат, в Республику Корея – 224, в страны ЕС через Республику Корея – 22, в страны ЕС- 42, в Тайвань - 2.

Кроме того, оформлено 69 сертификатов формы 2 при импорте.

Должностными лицами отобрана 201 проба от подконтрольной продукции, в том числе в рамках проведения мониторинга – 36 проб, по госзаданию – 4 пробы, по обращению владельцев продукции – 161 проба.

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